Un individ pervers a fost el însuşi filmat în timp ce se autosatisfăcea uitându-se la o femeie care ridica greutăţi, scrie mirror.co.uk.



Bărbatul stătea pe o saltea şi avea telefonul îndreptat spre sportivă, iar cu celalaltă mână se masturba sub un prosop.



Împătimitul de fitness nu mai are voie să calce în sala Virgin Active din Stellenbosch, Africa de Sud, după ce filmarea ruşinoasă a ajuns pe reţelele sociale.



Martorul care l-a filmat a declarat: „Vreau ca faţa acestui individ să devină arhicunoscută. S-a întâmplat la Virgin Active în Stellenbosch. Un comportament absolut îngrozitor”.



Sala de fitness ia acum măsuri legale împotriva membrului respectiv şi abonamentul lui a fost anulat.



Clipul cu omul care se masturbează la sală a fost distribuit vineri de un utilizator, prin intermediul Twitter.



Clipul are undeva la patru secunde, în care martorul mută camera video de pe perversul respectiv pe tânăra care ridică greutăţi. Imaginile au fost vizionate de aproape 5 milioane de ori.



Filmul a fost realizat de un bărbat care pedala pe o bicicletă de fitness. Se pare că respectivul pervers a şi filmat-o pe victima fanteziei sale.