Suspectul, care venea din Bogota, Columbia, a ascuns drogurile sub perucă, transmite The Guardian. Pe lângă faptul că părea neliniştit, bărbatul a atras atenţia prin forma neobişnuită a perucii pe care o purta.



Sub aceasta, poliţia a descoperit 503 grame de cocaină.



Spania este o poartă de intrare în Europa pentru drogurile provenite din Columbia. Frecvent, „cărăuşi” care vin din această ţară sunt prinşi. Un bărbat, prins tot la Barcelona, ascunsese drogurile în 35 de prezervative pe care le-a înghiţit.



În urmă cu patru ani, o femeie a fost prinsă la Madrid cu 900 de grame de cocaină cusute tot într-o perucă, iar alta a fost reţinută după ce poliţia a descoperit că avea 1,7 kg din aceeaşi substanţă ascunse în implanturile mamare.



Spania este a şasea cea mai mare piaţă pentru cocaină din Europa, după Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Franţa şi Irlanda.