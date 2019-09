Bărbatul din Carolina de Sud a comandat sandvişuri pentru el şi soţia lui, Colleen, dar a fost oripilat de „insulta” de pe ambalaj.



Soţul nervos a intrat val-vârtej în restaurant şi s-a dus direct la manager, pentru a lămuri de ce pe hârtie scria, aparent, cuvântul: „BITCH” („Căţea”, „Târfă”)



Angajaţii l-au potolit rapid, după ce i-au spus că pe sandviş scria, de fapt, „BLT cu brânză” (BLTCH)



Într-o postare pe Facebook, Barnes a povestit incidentul bizar şi totodată amuzant.



„Soţia mea a scos sandvişul din pungă şi ca să vezi! Serios? Nu azi, nu azi!



Am revenit în restaurant, eram deja nervos, am cerut cu managerul şi apoi am aruncat mâncarea pe tejghea. Am cerut explicaţii.



Managerul părea confuz, astfel încât i-am arătat ce scria pe sandviş şi am cerut explicaţii pentru „insultă”.



Mi-a zis că acolo scrie BLT cu brânză, iar eu am zis...„oh...”.



Povestea virală a soţului justiţiar a adunat 105.000 aprecieri şi a fost distribuită de 74.000 de ori, scrie mirror.co.uk.

foto: Facebook