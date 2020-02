Chistul de larve de tenii l-ar fi putut omorî dacă ar mai fi aşteptat mult şi nu ar fi cerut ajutor, a declarat doctorul Jordan Amadio, de la Centrul medial Ascension Seton din Austin.

„Era foarte intens, foarte puternic, pentru că mă făcea să transpir...de durere”, a declarat Gerardo Moctezuma, pacientul în vârstă de 40 de ani.

În urma testului RMN, medicii au descoperit larve ce se adăposteau în al patrulea ventricul al creierului, umplut cu lichid cefalorahidian, scrie CNN.

Se pare că Moctezuma ar fi trăit 14 ani cu larvele de tenii în creier. Parazitul se transmite la om prin alimente sau apă contaminate. Medicii recomandă spălarea corectă pe mâini înaintea mesei şi consumul de alimente care au fost gătite în condiţii sanitare.

Pacientul a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe creier pentru a i se scoate chistul cu larve de tenii şi acum este complet sănătos.

Doctors remove tapeworm from man’s brain: ‘It was life-threatening’ https://t.co/BZDat6RdNK pic.twitter.com/pqefua45Zf

Tapeworm removed from Texas man’s brain after more than a decade.https://t.co/3j4VFv9uTw pic.twitter.com/GHqGFs7VQ9