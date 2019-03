Un vecin al lui Jason Windus a depus o reclamaţie în care menţiona că bărbatul are un gard mult prea înalt, care nu se potriveşte cu acel cartier, oprind vizibilitatea. Ulterior, Jason a primit o citaţie oficială la care a reacţionat ciudat - şi-a tăiat gardul la o înălţime de aproximativ 90 de centrimetri.

În fapt, băbatul îşi construise un gard atât de înalt deoarece voia să îşi protejeze câinii.

Jason Windus şi-a decorat curtea cu manechine dezbrăcate, care par că stau la şuetă sau că ţin o petrecere. Potrivit ABC7, acesta a mărturisit că „Nu m-am îndurat să le arunc. Voiam să le folosesc pentru tragerea la ţintă.”

Jason Windus. It's been four day since he put up the garden party.

"I'm waiting. If they didn't like the fence, how do they like this?" Neighbors love it. All except the one who initially complained. #Abc7now #santaRosa #SonomaCounty pic.twitter.com/eVYytalYvU