„Soţiei mele nu îi place de mine acum, când sunt treaz, puternic şi bine. Mă plăcea înainte când eram beat şi devastat. Tot insistă că sunt prea slăbit ca să muncesc şi că niciun angajator nu mă va accepta pentru că nu te poţi baza pe mine şi că sunt nefolositor.

Mi se rupe sufletul când mă gândesc că femeia cu care îmi împart viaţa este atât de manipulativă şi vrea să controleze totul.

Când ne-am cunoscut, în 2012, eram într-o stare foarte proastă. Consumam prea mult alcool, luam droguri iar starea mentală şi cea fizică erau foarte proaste. Sunt convins că îi place să «salveze» oameni şi că a creat o legătură cu mine doar pentru că eram un proiect.

Am făcut-o să se simtă importantă şi că are un rol. Mi-aduc aminte cum îi povestea unui prieten de starea proastă în care mă aflam.

O credeam când îmi spunea că doar datorită ei sunt încă în viaţă şi că nu aş fi supravieţuit fără ajutorul ei.

Obişnuia să îmi cumpere alcool ieftin ca să nu fur eu din magazine şi mă încuraja să stau în casă pentru a mă putea supraveghea.

Dar totul este diferit acum - iar ei nu îi place. La începutul acestuia an a suferit un accident rutier groaznic.

Am locuit cu fratele meu cât a fost internată în spital. A avut grijă de mine şi m-a scăpat de dependenţă.

Am discutat despre copilăria noastră îngrozitoare, ne plimbam şi înotam. Am renunţat la alcool, la droguri şi am început să cred în mine însumi.

Dar soţia mea a fost furioasă pe fratele meu pentru că «a intervenit».

În prezent, n-am mai băut alcool şi nu am mai consumat droguri de câteva luni şi mă simt fantastic.

Însă lucrurile au luat o turnură urâtă serile trecute când mi-a pus un pahar de vodcă şi mi-a cerut să îl beau «pentru ea».

Am aruncat-o în chiuvetă, dar acum nu ştiu ce să fac în continuare. Ştiu că sunt bine, dar tot îmi spune că sunt un dezastru”.

„Trebuie să rămâi puternic şi să crezi în tine. Soţia ta pare o persoană manipulatoare şi foarte complicată. Când nu erai bine, avea un scop în viaţă. Acum că eşti puternic, urăşe să te vadă că ai încredere în tine şi că eşti independent.

Se pare că eşti într-o căzşnicie complicată şi nesănătoasă. Ani de zile ţi-a alimentat instabilitatea şi stare mizeră. E foarte dubios că îţi cumpăra alcool când ştia că eşti dependent, dar să te forţeze să bei vodcă este de neconceput. Salvează-te şi mută-te cu fratele tău caăruia îi pasă cu adevărat de tine”, a fost sfatul lui „Jane”.

Foto: Pixabay