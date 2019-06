Sebastian Ciercies este ajutor de bucătar în Braşov şi susţine că singura soluţie de a-şi salva fratele grav bolnav de diabet este să-şi liciteze virginitatea. Suma de pornire este de 800 de euro, bani care ar merge la fratele care se află după gratii.

„Îmi scot virginitatea la licitaţie. Cu banii ăştia vreau să-mi salvez fratele care este grav bolnav. El acum se află în spatele gratiilor. Starea lui de sănătate nu este bună. Din cauza diabetului are amputate patru degete de la piciorul stâng, iar medicii i-au zis că o să fie nevoiţi să-i taie piciorul. L-am ajutat cu cât am putut, muncesc de patru ani, dar acum am ajuns într-o situaţie critică. Preţul de pornire al licitaţiei este de la suma de 800 de euro, iar toţi banii pe care-i obţin o să meargă către fratele meu de 32 de ani”, a declarat Sebastian pentru Cancan.ro.

Bărbatul nu este la prima încercare de licitare a virginităţii. În urmă cu cinci ani Sebastian susţinea că îşi dorea să scape de datorii cu banii pe care i-ar fi obţinut în schimbul fecioriei sale.

„Bărbat, 29 de ani, Braşov. Constituţie atletică, brunet! Vând virginitate şi rog seriozitate! Preţ: de la 850 de euro (700 lire)! Nu este inclus transportul“, spunea Sebastian în urmă cu cinci ani.

Atunci, braşoveanul a devenit subiectul glumelor presei britanice. Potrivit unui articol publicat de The Mirror, Sebastian a fost dezamăgit pentru că nimeni nu s-a oferit să liciteze pentru virginitatea lui.

„Nu înţeleg de ce nu am primit nicio ofertă. Nu sunt Brad Pitt, dar nici urât nu sunt. Sunt sănătos, arăt bine şi speram ca până acum să primesc măcar o ofertă. Sunt puţin dezamăgit“, a povestit Sebastian pentru The Mirror.

Acum bărbatul speră că va avea noroc, iar virginitatea lui va fi cumpărată.

Foto: Sebastian Ciercies/ Facebook