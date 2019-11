Surse din poliţie au declarat pentru tmz.com că actorul a fost descoperit mort sâmbătă dimineaţă, în locuinţa sa din cartierul Manhattan, de ceea ce părea a fi o supradoză de droguri. Poliţiştii şi medicii chemaţi de nepoata actorului, care îşi descoperise unchiul fără cunoştinţă, au găsit o pudră albă lângă acesta, despre care s-a crezut că este drog. Decesul a fost pronunţat la faţa locului.

Deocamdată nu se ştie ce era acea substanţă albă. O autopsie va fi efectuată pentru a se stabili cauza morţii.

Laurie Smith, purtătorul de cuvânt al actorului, a declarat pentru tmz.com că acesta ar fi putut să moară din cauza unor complicaţii provocate de o maladie cardiacă de care a suferit în ultimele luni. De altfel, actorul fusese externat în urmă cu doar câteva zile.

Brian Tarantina a apărut în numeroase roluri secundare în filme din anii 1980 - 2000, precum „Scara lui Jacob/ Jacob's Ladder”, „Uncle Buck”, „The Jerky Boys”, „Summer of Sam”, „Knight and Day”, „Carlito's Way”, „Donnie Brasco”, „City By the Sea” etc.

De asemenea, a apărut în numeroase seriale de succes, precum „Law & Order”, „Miami Vice”, „Spin City”, „Oz”, „NYPD Blue”, „ER”, „The Sopranos”, „Gilmore Girls”, „Heroes”, „The Black Donnellys”, „The Blacklist”, „Madame Secretary”, „Blue Bloods” şi, mai recent, în „The Marvelous Mrs. Maisel”.