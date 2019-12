Yuri a postat pe contul d eInstagram imagini cu cererea în căsătorie: el împreună cu păpuşa Margo la restaurant, trandafiri, şampanie, saxofon şi nu în ultimul rând, inelul de logodnă.

Yuri a cunoscut-o pe păpuşa Margo cu opt luni în urmă, într-un bar, când culturistul a văcut-o în mâinile unui bărbat care nu o trata corespuncător. Atunci Yuri a intervenit, a salvat-o pe Margo şi de atunci a avut o „relaţie” cu ea.

Yuri s-a hotărât să-şi ceară iubita în căsătorie, după ce a dus-o la medic să-i facă o operaţie estetică, pentru a repara o imperfecţiune: „A fost la fel ca la oameni. Au fost medici, a existat o operaţie”, a povestit bărbatul.

Deşi Margo este confecţionată din silicon, Yuri o tratează ca pe o fiinţă umană: „Când am început să o prezint prietenilor, am primit foarte multe critici. Nu poate să meargă. Are nevoie de ajutor. Nu ştie să gătească, dar ştie să mănânce. Are un suflet foarte bun. Este dragostea mea”, a povestit culturistul.

Yuri urmează să anunţe şi data nunţii.