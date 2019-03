Actorul este celebru pentru rolurile negative, oferind o interpretare memorabilă lui Azog, liderul orcilor din seria „Hobbitul", pentru care a fost îndelung lăudat de Peter Jackson. Mai mult, Manu i-a dat viaţă şi legendarului personaj Slade Willson (Deathstroke) din serialul de succes „Arrow".

„Este o mare plăcere să ne reîntâlnim cu Manu Bennett, cu care ne-am înţeles excelent în urmă cu patru ani şi care a creat o interacţiune cu fanii extraordinară, am avut numai feedback pozitiv. Este un experiment şi pentru noi să vedem cum se raporteaza publicul la un actor care revine la Comic Con. De multe ori, fanii ne scriu şi ne cer să readucem actori de la precedentele ediţii, însă ştim, în acelaşi timp, că elementul de noutate este substanţial pentru publicul din Romania. Dacă vor fi reacţii bune, e posibil să mai încercăm readucerea unor invitaţi din anii trecuţi care ştim că au avut priză bună la public", a declarat Mircea Mureşan, directorul general al evenimentului.

În filmografia sa se regăsesc şi roluri în mult premiatul „Lantana", „The Marine", unde îl are ca partener de ecran pe John Cena, „The Condemned", dar şi apreciatul film japonez „Tomoko".

Manu Bennett şi-a prelungit şederea în România la ediţia din 2015. Actorul a vizitat Transilvania şi toate atracţiile sale şi s-a declarat un îndrăgostit iremediabil de ţara noastră.

Actorul Robert Picardo a fost nevoit să îşi anuleze prezenţa la East European Comic Con, însă a promis că nu va rata următoarele ediţii, au anunţat organizatorii evenimentului.

Manu Bennett completează lista actorilor de la Hollywood prezenţi anul acesta la East European Comic Con. El se alătură lui Vladimir Furdik („Game of Thrones"), Nicholas Brendon („Buffy The Vampire Slayer") şi lui Adam Brown („The Hobbit", „Pirates of the Caribbean").

Cea de-a şaptea ediţie a East European Comic Con va avea loc la Romexpo, în weekendul 24 - 26 mai. Pe lângă pavilionul B1, anul acesta, în premieră, organizatorii vor folosi şi pavilionul central, depăşind astfel recordul suprafeţei de desfăşurare de anul trecut.

Abonamentele la preţ special pentru trei zile sunt disponibile online, la preţul de 75 de lei, pe site-ul oficial şi în Magazinele Cărtureşti (via Myticket / Entertix).

Foto: Hepta