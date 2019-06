Informaţia a fost anunţată de purtătorul de cuvânt al artistului, al cărui grup este celebru pentru hituri precum "Mind Playing Tricks On Me" şi "Six Feet Deep".

Rapperul, suferind de nanism, şi al cărui nume real era Richard Shaw, a murit duminică seară.

Într-un interviu pentru TMZ, Bushwick Bill a declarat că nu îi este frică de moarte şi a făcut referire la una dintre piesele sale, "Ever So Clear", de pe albumul său solo lansat în 1992, în care vorbeşte despre faptul că s-a împuşcat în cap şi şi-a pierdut un ochi, în timp ce se afla sub influenţa drogurilor.

"Am murit şi am înviat pe 19 iunie 1991, aşa că ştiu cum este pe partea cealaltă", a declarat acesta.

În februarie, când a fost diagnosticat cu cancer pancreatic în ultimul stadiu, rapperul se pregătea de un nou turneu.

Grupul originar din Houston Geto Boys a fost format la sfârşitul anilor 1980, din Bushwick Bill, Scarface şi Willie D. Trioul a înregistrat rapid succes cu piese care aveau ca teme violenţa, prostituţia şi misoginismul.