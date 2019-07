Cei doi tineri au plecat în vacanţă şi şi-au făcut un selfie în oglinda dormitorului pentru a le trimite părinţilor.

.Tânăra Kelsey a postat pe Twitter fotografia şi mesajul pe care l-a primit de la tatăl său care observase detaliul stânjenitor din fotografie.

Pe masa din faţa oglinzii se aflau mai multe produse ale tinerilor, dintre care şi un lubrifiant.

După ce a primit fotografia, mama tinerei i-a atras atenţia cu privire la obiectul care a ieşit în evidenţă:

„Tata spune că e o fotografie încântătoare şi drăguţă sticlă de Durex”, i-a scris mama lui Kelsey.

„Este crema de genunchi a lui Elliot”, a încercat tânăra să se scuze.

„Ell este mortificat”, a răspuns ulterior fata care şi-a dat seama că orice scuză nu îşi mai are locul şi că tatăl şi-a dat seama la ce este util obiectul.

Femeia a postat pe platforma de microblogging Twitter un mesaj pentru tatăl ei: „Scuze, tată! Nu voi mai trimite niciodată selfie-uri din vacanţă făcute în grabă”.

sorry dad. Will not be sending more holiday pics in a hurry x pic.twitter.com/pkdXa99znR