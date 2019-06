Noul val de publicitate negativă

La începutul acestui an a fost lansat un documentar care a stârnit noi controverse, "Leaving Neverland", de Dan Reed, în care au fost lansate noi acuzaţii de abuz sexual la adresa lui Michael Jackson.

Starului pop i-au fost aduse, de-a lungul timpului, numeroase acuzaţii de pedofilie. În 1993, Jackson a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari. În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani. În 2013 şi 2014, după decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise.

Robson şi Safechuck sunt protagoniştii documentarului regizat de Dan Reed. Filmul a stârnit un nou val de publicitate negativă. Astfel, un episod care beneficia de vocea lui Michael Jackson din popularul serial animat "Familia Simpson/ The Simpsons" a fost retras de la difuzare. Mai multe posturi de radio din toată lumea, din Australia, Noua Zeelandă şi până în Canada, au anunţat că nu vor mai difuza muzica lui Michael Jackson, după lansarea documentarului HBO.

Însă reacţiile negative s-au oprit aici. Lui Michael Jackson nu i s-au retras titluri, aşa cum au păţit actorul Bill Cosby şi producătorul de film Harvey Weinstein, eliminaţi din Academia de film americană după acuzaţii de abuz sexual. Şi nu au fost nici mişcări în masă care să ceară ca muzica lui Michael Jackson să nu mai fie difuzată, aşa cum a fost cazul rapperului R. Kelly.

Popularul album "Thriller" şi videoclipul piesei omonime se află încă în National Recording Registry, Arhiva de înregistrări a Congresului american.

Muzica lui Michael Jackson este folosită în continuare în reclame şi într-un show al celebrului Cirque Du Soleil.

Muzee din Detroit şi Tennessee şi-au păstrat în colecţiile lor obiecte care i-au aparţinut starului, iar la licitaţii sunt încă la mare căutare suvenire. Recent, o jachetă care i-a aparţinut lui Michael Jackson a fost vândută la licitaţie pentru 75.000 de dolari. Darren Julien, CEO al casei Julien’s Auctions din Culver City, statul american California, spune că o singură altă vedetă mai stârneşte un interes uriaş în licitaţii în afară de Marilyn Monroe şi aceea este Michael Jackson.

Editorul Billboard Gail Mitchell spune că a intervievat recent aproximativ 30 de lideri din industria muzicii care sunt de părere că moştenirea lui Michael Jackson va dăinui în ciuda controverselor stârnite de documentarul lui Reed.

Administratorii averii lui Michael Jackson au negat vehement acuzaţiile din documentar. Janet, Tito, Marlon şi Jackie Jackson, fraţii lui Michael, şi Taj, nepotul acestuia, i-au luat apărarea starului pop, după lansarea filmului.

De cealaltă parte, postul de televiziune HBO, căruia i s-au cerut daune de 100 de milioane de dolari, a dat publicităţii o declaraţie potrivit căreia decizia de a difuza documentarul urmăreşte să "ofere tuturor posibilitatea de a evalua filmul şi acuzaţiile prezentate fiecare pentru el însuşi".

Zece ani de la deces

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.

Michael Jackson, star de Cartea Recordurilor

Unul dintre puţinii artişti care a fost introdus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame, Michael Jackson a intrat şi în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai de succes showman al tuturor timpurilor, cu 13 premii Grammy la activ, 13 single-uri pe clasate locul întâi în topuri şi vânzări de peste 750 de milioane de albume în întreaga lume.

Jackson a avut parte de o viaţă intens mediatizată, dublată de o carieră de succes, reprezentând o parte semnificativă a culturii pop timp de aproape patru decade.

Michael Joseph Jackson s-a născut pe 29 august 1958, în Gary, Indiana, fiind al şaptelea din cei nouă copii ai familiei. Cei cinci băieţi Jackson - Jackie, Tito, Jermaine, Marlon şi Michael - au susţinut primul lor concert, sub titulatura The Jackson Five, când Michael avea doar 11 ani. Trupa a fost promovată de celebra casă de discuri Motown şi s-a bucurat de succes internaţional. După acest moment, Michael s-a lansat într-o strălucită carieră solo.

El a debutat solo în 1972, iar, zece ani mai târziu, a lansat albumul "Thriller", care a devenit un hit. Albumul s-a vândut în 21 de milioane de exemplare doar în SUA şi în peste 27 de milioane de copii în întreaga lume.

La începutul anilor '80, Jackson s-a impus ca o figură dominantă în muzica pop, devenind primul showman afro-american intens promovat de MTV. Popularitatea videoclipurilor sale, precum "Thriller", "Beat It" şi "Billie Jean", au ajutat la impunerea pe piaţă a postului de televiziune, încă nou la acea vreme. Atât în clipuri, cât şi pe scenă, Jackson a făcut celebre o serie de tehnici de dans elaborate, precum faimosul "moonwalk".

Albumul "Bad", apărut în 1987, s-a vândut aproape la fel de bine ca şi precedentul. Fiecare nou album semnat de Jackson, fiecare nouă apariţie a sa reprezenta un eveniment. Oamenii îi copiau coafura şi vestimentaţia extravagantă. Veterani din showbiz precum Fred Astaire îl lăudau. Jackson poza pentru fotografi alături de Ronald şi Nancy Reagan la Casa Albă. Paul McCartney făcea duete cu el, precum "The Girl Is Mine" şi "Say Say Say". Jackson a devenit imaginea Pepsi, iar, când părul său a luat foc în timpul filmării unei reclame, acest fapt a apărut pe prima pagină a tuturor ziarelor.

Dar, aşa cum se spune în showbiz, atunci când eşti pe culmile lumii, n-ai unde să mergi decât în jos.

Următoarea lansare a lui Jackson, "Dangerous" (1991), a debutat pe locul întâi în topuri, lansând doar un singur single, piesa "Black or White", al cărei videoclip a fost intens criticat la acea vreme pentru felul în care se încheia - artistul îşi atingea părţile intime prin pantaloni.

După acest album, viaţa privată a artistului a devenit mai interesantă decât cariera sa, care şchiopăta. Un dublu album "greatest hits" lansat în 1995, ""HIStory", s-a vândut relativ prost, comparativ cu onorariile imense ale lui Jackson - doar 7 milioane de copii.

Un nou album lansat în 2001, "Invincible", a înregistrat vânzări chiar şi mai slabe.

Alte aspecte ale vieţii sale personale, precum chipul său în continuă schimbare, apariţiile sale excentice şi comportamentul său ciudat, au început să suscite interesul publicului. De asemenea, numeroase controverse i-au afectat imaginea în ultimele două decade, precum acuzaţiile de pedofilie.

Începând cu anii '90, cântăreţul a avut o serie de probleme de sănătate, dublate de zvonuri care indicau că acesta ar suferi de diverse boli de piele, ca urmare a numeroaselor operaţii estetice suferite.

De asemenea, în ultima perioadă a vieţii sale, artistul s-a confruntat cu o serie de probleme financiare, el fiind chiar pe punctul de a-şi vinde celebra fermă Neverland la licitaţie, în mai 2008. Câteva luni mai târziu, în noiembrie, el a predat titlul de proprietate asupra fermei Neverland unei companii înfiinţate de el însuşi şi de firma care deţinea o ipotecă de 24 de milioane de dolari asupra reşedinţei.

Jackson a fost căsătorit de două ori, prima dată cu fiica lui Elvis, Lisa Marie Presley.

La momentul decesului, chiar dacă interesul publicului scăzuse de-a lungul timpului, Michael Jackson nu îşi pierduse niciodată fanii. Dovadă au stat cele 50 de concerte de adio pe care le avea programate la O2 Arena din Londra, începând cu 13 iulie 2009. 75.000 de bilete au fost epuizate la doar câteva ore de la punerea acestora în vânzare.

Decedat cu mai puţin de o lună înainte de revenirea pe scenă, artistul a lăsat în urmă trei copii: Michael Joseph Jackson Jr., Paris Michael Katherine Jackson şi Prince Michael Jackson II.