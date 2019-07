La doi ani de la debutul scandalului Weinstein, platforma americană Hulu va prezenta un documentar despre fostul magnat al Hollywood-ului, cu titlul "Untouchable".

Trailerul a apărut deja online şi promite numeroase mărturisiri ale presupuselor victime ale lui Harvey Weinstein, printre care se numără actriţele Rosanna Arquette şi Paz de la Huerta, dar şi femei necunoscute. De asemenea, documentarul prezintă un interviu cu jurnalisul Ronan Farrow, fiul actriţei Mia Farrow şi unul dintre cei care au dat în vileag abuzurile producătorului, într-un articol publicat în septembrie 2017 în The New York Times.

Documentarul este regizat de Ursula Macfarlane şi va avea premiera pe 2 septembrie, iar, o săptămână mai târziu, va începe şi un proces al lui Weinstein.

Pe 31 mai 2018, un mare juriu de la o instanţă din New York l-a inculpat pe Harvey Weinstein pentru viol şi alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Faptele datează din 2013 şi 2006, iar poliţia a făcut publică doar identitatea uneia dintre cele două victime, Mimi Haleyi, o fostă asistentă de producţie a lui Weinstein. Potrivit autorităţilor americane, una dintre femei a fost violată, iar cealaltă a fost obligată să facă sex oral.

Pe numele lui Weinstein au fost formulate cinci capete de acuzare, inclusiv viol, iar producătorul, care a pledat nevinovat, riscă chiar şi o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă, dacă va fi găsit vinovat.

Procuratura americană vrea să cheme în instanţă şi alte femei, pentru a stabili dacă au de a face cu un tipar de comportament.

Peste 70 de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan, Angelina Jolie, Salma Hayek şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a acelui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 67 de ani, a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiilor din Los Angeles şi Londra. La New York a fost, însă, pentru prima oară când a fost şi inculpat.