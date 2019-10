Producătorii şi importatorii care au participat şi la The Harvest Wine Festival vor prezenta publicului din Cluj şi vinurile „en-primeur” sau noutăţile din portofoliu pe care le-au dezvăluit în premieră la Bucureşti, alături de propria selecţie de vinuri premium şi superpremium.

„În afară de obişnuita selecţie riguroasă a producătorilor şi importatorilor de vin – pentru că vor participa, ca de obicei, doar actorii de pe piaţă care au dovedit calitate şi constanţă în furnizarea de calitate - am introdus în acest an, cu ocazia Harvest Wine Festival de la Bucureşti, şi oportunitatea de a gusta fie probe de tanc sau probe de barrique, fie vinuri care nu au fost încă lansate comercial. Aceste eşantioane necomerciale vor fi prezentate alături de tradiţionalele cinci vinuri de top ale producătorilor. Va fi, aşa cum am dovedit la toate ediţiile de până acum, un festival dedicat plăcerii simţurilor, experienţei, învăţării, bunului gust şi calităţii” spune Marinela V. Ardelean, co-organizator al RO-Wine l The International Wine Festival of Romania.

„Clujul a fost o surpriză frumoasă pentru mine încă de la prima ediţie RO-Wine pe care-am organizat-o în această zonă. Am descoperit aici o piaţă HoReCa nu doar solidă, ci într-o creştere continuă şi susţinută, cu antreprenori şi profesionişti care îşi doresc să afle cât mai multe informaţii şi să compare corect oferte, să analize tendinţe. Mă bucur să revenim pentru al doilea an consecutiv la Cluj-Napoca şi să oferim publicului de aici o experienţă super premium în lumea vinurilor de calitate, din România, dar şi din alte ţări, tocmai pentru a ne putea bucura de o experienţă completă, unică, veridică” a declarat Liviu Popescu, co-organizator al RO-Wine l The International Wine Festival of Romania.

Ca şi la ediţia precedentă, accesul profesioniştilor din piaţa HoReCa este gratuit în ambele zile, în baza înscrierii prealabile, iar preţul biletului pentru acces general este de 50 de lei / zi.