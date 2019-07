"Radioactive" este noul film al regizoarei franceze de origine iraniană Marjane Satrapi, premiată de juriul Festivalului de la Cannes, în 2007, pentru pelicula "Persepolis". Actriţa Rosamund Pike joacă în acest film rolul singurei savante care a primit două premii Nobel în domenii ştiinţifice diferite, fizică (1903) şi chimie (1911). Marie Curie este şi cea care a introdus în fizică termenul de "radioactivitate".

În selecţia de anul acesta a Festivalului de la Toronto au fost incluse, printre altele, un film despre originea personajului Joker, cu Joaquin Phoenix ("Joker", de Todd Philips), un film cu Tom Hanks - "A Beautiful Day in the Neighborhood", de Marielle Heller -, dar şi unul despre striptease, cu Jennifer Lopez şi Cardi B, "Hustlers", de Lorene Scafaria.

Li se alătură drama despre drepturi civile regizată de Daniel Cretton "Just Mercy", cu Michael B. Jordan şi Jamie Foxx, filmul despre jurnalismul de investigaţie "The Laundromat", de Steven Soderbergh, cu Meryl Streep, o saga despre divorţ, cu Adam Driver şi Scarlett Johansson, "Marriage Story", de Noah Baumbach, dar şi biografia lui Judy Garland, "Judy", cu Renee Zellweger în rolul celebrei artiste.

Festivalul va fi deschis cu proiecţia filmului "Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band", de Daniel Roher.

Mai multe filme din selecţia TIFF vor fi anunţate ulterior.

Selecţia Festivalului de la Toronto contribuie adesea la definirea cursei pentru marile premii anuale de la Hollywood. Câştigătorul premiului publicului de anul trecut, "Green Book", de Peter Farrelly, a primit anul acesta Oscarul pentru cel mai bun film.

Festivalul Internaţional de Film de la Toronto este considerat cel mai mare eveniment de gen din America de Nord. La cea de-a 44-a ediţie a festivalului vor fi acordate, în baza votului publicului, marele premiu pentru lungmetraj şi, printre altele, trofeul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film (FIPRESCI).