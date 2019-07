Maximilian Fernseber, un fugat din Germania, căutat prin Interpol pentru trafic de droguri, încă din 2017, a fost arestat de Biroul de Imigrări din Thailanda.



Bărbatul de 34 de ani, care vindea frigărui de pui în zona Pak Chong din Nakhon Ratchasima, a fost găsit după o căutare îndelungată. În timpul „vânătorii”, individul s-a ascuns două zile sub apă, scrie coconuts.co.



Şeful poliţiei a declarat că germanul a ajuns în ţară în urmă cu doi ani, unde a trăit bine mersi.



De abia la mijlocul lunii mai a acestui an oamenii au început să distribuie fotografii cu Fernsebner, care vindea pui prăjit la tarabă. Astfel, fugarul a ajuns în atenţia poliţiştilor.



Fernsebner a sesizat că oamenii legii sunt pe urmele lui şi s-a ascuns timp de două zile. În cele din urmă, germanul a fost reţinut în data de 20 iunie, după o negociere privind predarea sa.



Bărbatul a stat două zile sub apă şi a respirat printr-o ţeavă de plastic, crezând că va scăpa de rigoarea legii.



A fost amendat cu 196 dolari deoarece a intrat ilegal în ţară. Actualmente, germanul este reţinut de poliţia thailandeză, care pregăteşte formalităţile pentru extrădarea lui înapoi în Germania.



Germanul a vândut metamfetamine şi ecstasy în mediul online. Soţia lui Fernsebner, în vârstă de 26 de ani, Pawanee „Nan” Sricheai, nu va fi pedepsită în niciun fel, deoarece nu ştia nimic despre infracţiunile comise de partenerul ei de viaţă.

Foto: Facebook