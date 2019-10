„Cu mult timp înainte să fiu împreună cu soţul meu am făcut sex cu vărul lui. A fost distractiv atunci, dar asta ar putea să-mi strice căsnicia”, şi-a început tânăra povestea.

„S-a întâmplat acum 10 ani când eu şi prietenele mele am mers să ne distrăm în oraş.

Am avut o seară foarte plăcută, am băut , am dansat şi am luat cina într-un restaurant din oraş. L-am întâlnit pe vărul actualului meu soţ pe ringul de dans. Atunci nu eram într-o relaţie şi el mi-a atras atenţia.

Am ajuns să discutăm toată seara, ia pentru că eram singură nu mi s-a părut ceva nepotrivit să mă duc la el acasă.

Când am ajuns în apartamentul său, mi-a făcut cafea, apoi m-a sărutat. La scurt timp am ajuns să fim complet goi pe canapea şi să facem sex. A fost uimitor. Deşi am făcut schimb de numere de telefon a doua zi de dimineaţă, nu am mai vorbit de atunici. Fusese doar o aventură.

L-am cunoscut pe soţul me cu un an şi ceva mai târziu. Într-o zi mi-a făcut cunpştinţă cu verişorul lui şi iubita acestuia.

M-am simţit foarte ciudat şi am stabilit cu vărul soţului meu să nu-i spunem nimic depre aventura noastră.

Am 31 de ani şi soţul meu are 36. Suntem înpreună de şase ani şi avem doi copii, unul de trei ani şi celălat de un an. Vărul lui are 33.

Soţul meu şi vărul lui au încercat să-şi deschidă o afacere de reciclare împreună, dar lucrurile nu au mers pentru că au intervenit neînţelegeri.

Pentru că vărul său a dat înapoi, soţul meu nu a mai vorbit cu el.

Iubita vărului soţului meu, s-a hotărât să-I spună că nu avem de ce să credem că noi suntem mai buni decât ei şi i-a spus că eu am făcut sex cu vărul lui.

Soţul meu a fost atunci nervos şi distrus şi a dat vina pe mine pentru insuccescul său în afaceri. Ştiu că ar fi trebuit să-i spun de la începutul relaţiei noastre că am avut o aventură cu vărul lui, dar nu am făcut-o şi nu pot schimba asta.

Acum încercăm să ne reface relaţia , dar sunt dezgustată de mine pentru situaţia în care l-am pus pe soţul meu”, a povestit femeia pentru The Sun.