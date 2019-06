An de an, în luna iulie, Parcul Copou din Iaşi se tranformă într-un muzeu în aer liber. Farfurii, castroane, vaze, oale de lapte sau de sarmale, realizate după tehnici tradiţionale, sunt expuse de zeci de meşteri veniţi de peste tot din ţară.

„Cucuteni 5000” este cel mai vechi şi mai cunoscut târg de olărit din ţară, iar pentru ieşeni este deja o tradiţie ca în fiecare vară să cumpere obiecte de la meşteri.

„Scopul manifestării îl constituie cunoaşterea şi promovarea ceramicii tradiţionale din cele mai importante centre de olărit din ţară, având ca invitaţi meşteri olari din Republica Moldova şi Ucraina”, spun organizatorii.

„Cucuteni 5000” este unul dintre puţine locuri sau momente în care ieşenii pot vedea care sunt modele tradiţionale şi cât de dificilă este păstrarea acestor obiceiuri.

„Pentru mine, Cucuteni înseamnă aproape o viaţă de om. Am participat de la a doua sau a treia ediţie, am 35 de ani de când vară de vară vin în Copou”, a povestit Cornel Sitar, un olar din Maramureş.

Obiectele realizate el şi de familia sa au locul lor bine stabilit în grădina din dealul Copoului. Cei care vor să cumpere de la el îl găsesc în acelaşi loc de mai bine de 30 de ani.

„Am crescut o dată cu târgul ăsta, mi-am făcut prieteni, ceramica noastră este cunoscută şi agreată. Încă mai merită să faci ceramică, dar trebuie să mai faci ceva pe lângă”, a spus olarul.

Iar farfuriile sau vasele de apă colorate în albastru de Maramureş nu au cum să nu îţi atragă atenţia, deşi la fiecare tarabă este o explozie de culoare.

„Noi în Maramureş avem o argilă foarte bună, plastică. Ea se pretează la realizarea unor produse care sunt şi utilitare. Ca specific, sunt formele pe care le facem noi, dar şi motivele şi culorile specifice zonei noastre: maro, verde, roşu şi albastru, albastrul fiind influenţa saşilor. Noi, pe lângă faptul că respectăm motivele specifice tradiţionale, ne mai inspirăm şi de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei de la Cluj. Am revitalizat ceramica săsească de Saschiz. Noi avem o tradiţie de peste o sută de ani, lucrăm în acelaşi atelier în care au lucrat şi părinţii noştri", a mai spus ceramistul din zona Maramureşului.

Târgul din dealul Copoului a început vineri la prânz, iar Ionel Cococi, ceramist din Olt, şi-a vândut până sâmbătă după-amiază mai bine de jumătate din marfă.

„Anul acesta cred că pot să îmi iau buletin de Cucuteni, sunt la al paisprezecelea an de când vin aici. An de an aduc replici ale ceramicii neolitice din cultura Văđastra, cu o vechime de peste 7500 de ani, reînviată în cadrul unui proiect internaţional. Până în anul 2000 eu nu aveam nicio treabă cu acest meşteşug, m-am oferit voluntar. Pot să spun din inimă că mi s-a schimbat viaţa, am reuşit prin acest meşteşug să îmi cunosc ţara, noi nu ne mai cunoaştem ţara", a spus Ionel Cococi.

Vasele pe care le lucrează sunt negre cu motive albe. Ceramistul a spus că are clienţi care se întorc an de an pentru a mai adăuga câteva ceva la colecţia pe care deja o au.

„Se lucrează foarte migălos, am nevoie de foarte mult timp, e o tehnică rudimentară, o tehnică anevoioasă, dar dacă o faci cu drag şi o faci đin suflet nu e deloc greu", a mai povestit Ionel Cococi, ceramist din Olt.

La „Cucuteni 5000” anul acesta sunt prezenţi meşteri din Argeş, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Galaţi, Maramureş, Teleorman, Vâlcea sau Satu Mare.