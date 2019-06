Pe afişele publicitare apare anunţul: „Milionar mormon îşi caută soţie”. Iar potenţialele candidate sunt invitate să se înscrie pe siteul „LDSMillionaireMatchmaker.com” la un eveniment exclusiv, VIP, care va avea loc pe data de 7 iunie.

Erin Schurtz a declarat pentru publicaţia Salt Lake City Tribune că ea este cea care a organizat campania şi, dorind să capteze atenţia, a apelat la afişele publicitare amplasate pe un drum important din zonă.

Se pare că pe data de 7 mai erau deja înscrise 326 de femei, însă, după toată atenţia oferită de presă misteriosului bărbat şi anunţului său, este posibil ca numărul pretendentelor să fii atins chiar mia, deşi înscrierile s-au încheiat pe 31 mai.

The suspense is building . . .



Listen on KSL radio tomorrow at 10:05 a.m. Mtn as @erinschurtz discusses our mystery bachelor! pic.twitter.com/mRVYqhmUt7