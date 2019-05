Un antreprenor cu milioane de dolari în cont riscă închisoarea, după ce a recunoscut că a făcut sex cu o elevă în avionul său privat, scrie independent.co.uk.



Stephen Bradley Mell a comutat avionul pe modul autopilot, pentru a întreţine relaţii intime cu o fată de 15 ani.



Trader-ul de obligaţiuni din New Jersey a fost abordat de mama victimei, pentru a-i oferi copilei lecţii de zbor.



Individul de 53 de ani riscă cinci ani de închisoare, după ce a recunoscut că s-a culcat cu fata şi a primit de la aceasta fotografii indecente, încadrate la pornografie infantilă.



Bărbatul are un heliport în curte, deţine mai multe avioane şi conduce o fundaţie caritabilă, Air Lifetime, care le permite familiilor copiilor cu probleme medicale să zboare oriunde în SUA, pentru tratament.



Acesta a început să comunice cu victima, care avea 15 ani la momentul actului sexual, prin mesaje scrise şi Snapchat, în 2017.



Cei doi „îndrăgostiţi” au transformat relaţia într-una sexuală şi individul a întrebat-o pe fată „dacă ştie să facă sex oral”.



Ulterior, milionarul a invitat-o la casa lui din oraşul Bedminster, comitatul Somerset, New Jersey.



Mell „i-a făcut sex oral” fetei, în iunie 2017 şi, după despărţire, i-a transmis „că îi este foarte dor de ea”.



În următoarea lună, bărbatul a făcut sex cu minora şi i-a cumpărat pastile pentru a evita o sarcină nedorită.



În data de 20 iulie 2017, acesta şi victima zburau în avionul lui privat, pe ruta Somerset-Massachusetts, intenţia lui fiind „de a face sex cu o persoană cu vârsta sub 18 ani”.



La întoarcere, milionarul a pus avionul în modul autopilot pentru a întreţine relaţii intime cu fata.



În august 2017, în timpul unei călătorii la New York, Mell a făcut iar sex cu tânăra şi i-a făcut poze dezbrăcată. Ulterior, acesta a forţat-o să folosească o metodă contraceptivă care presupune inserţia unei forme de „control al naşterii” în uter.



Mell, care a trecut şi printr-un divorţ, a recunoscut faptele în decembrie 2018, urmând să afle decizia judecătorilor în 12 iulie 2019.