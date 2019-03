Poliţiştii din Palo Alto sunt în căutarea unui individ care a intrat în dormitorul unei femei, a stins lumina, s-a aşezat lângă ea în pat şi a încercat să poarte o conversaţie.

Potrivit departamentului de Poliţie din Palo Alto, o femeie a sunat în jurul orei 03:45 la apelul unic de urgenţă şi a reclamat faptul că un necunoscut a intrat peste ea în apartament, scrie SfGate

