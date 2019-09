Pe platforma TikTok au apărut mai multe filmuleţe în care tinerele îşi pun superglue sau lipici de unghii deasupra buzei superioare şi apoi o lipesc de acea zonă. Astfel se creează efectul de mărire a buzei superioare.

Se pare că „trendul” a apărut după ce un utilizator cu numele de „gnarlysinner” a reuşit să strângă peste 81.000 de aprecieri la videoclipul în care a aplicat această metodă.

y’all I don’t think this lash glue for lip fillers hack works 😭😭😭 pic.twitter.com/Hvxly2guez