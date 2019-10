Filmul cu Joaquin Phoenix în rolul principal a doborât deja toate recordurile la box office şi a generat 93,5 milioane de dolari în cinematografele din SUA, doar în weekend, scrie Daily Mail.



Producătorii filmului au fost criticaţi după ce au folosit melodia Rock and Roll Part 2 din 1972, compusă de artistul pedofil Gary Glitter.



Cântecul se aude în timp ce Phoenix dansează pe scări, iar personajul său se transformă într-un criminal psihopat.



„Gary Glitter va obţine redevenţe de pe urma „Joker”. Ăştia plătesc un pedofil pentru a-i folosi muzica într-un film despre consecinţele abuzului asupra copiilor. Sunt copleşit. Filmul ăsta este un rahat imoral”, a scris utilizator Man vs Pink.



„A cui a fost ideea de a include o melodie a nenorocitului Gary Glitter pe coloana sonoră de la „Joker”?”, scrie un alt fan al filmului, supărat pe decizia producătorilor.



Glitter a fost încarcerat pentru 16 ani în 2015, după ce a abuzat trei fetiţe şi ar putea fi eliberat în 2021.



Pe numele lui real Paul Gadd, artistul a fost condamnat pentru tentativă de viol, patru capete de acuzare pentru comportament indecent şi un cap de acuzare pentru sex cu o minoră cu vârsta sub 13 ani.



Blockbuster-ul celor de la Warner Bross, în care Phoenix interpretează un comedian bolnav pshic pe nume Arthur Fleck, care comite un masacru, a fost criticat de familiile unor victime ale atacurilor armate din SUA, deoarece ar incita la violenţă.



Paranoia a determinat ca numeroase forţe de ordine sub acoperire să fie detaşate în cinematografele în care rulează „Joker”.