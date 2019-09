Copiii de şase ani, un băiat şi o fată, riscau acuzaţii de delincvenţă juvenilă, dar nu vor fi puşi sub acuzare, a declarat Aramis Ayala, procurorul din Orange County, potrivit independent.co.uk.



Acesta nu a dorit să îi pedepsească pe copii, dar nu a putut renunţa la acuzaţiile împotriva fetiţei, pronunţate luni, a declarat Ayala. Acuzaţiile împotriva băiatului vor fi respinse imediat ce dosarul lui va primi un număr, a adăugat Ayala.



„Refuz să iau parte la un joc de tipul şcoală-detenţie, la orice vârstă”, a spus Ayala. „Aceşti copilaşi trebuie protejaţi, disciplinaţi dincolo de sistemul de justiţie”.



Autorităţile nu au divulgat numele copiilor, dar Meralyn Kirkland a declarat, pentru televiziunea locală WKMG, că nepoata ei de şase ani, Kaia, a fost arestată, după ce a avut o criză şi a lovit un angajat al şcolii.



Dennis Turner a lucrat ca poliţist al şcolii la Lucious and Emma Nixon Academy, o şcoală cunoscută, când a arestat doi copii, în două incidente diferite de joia trecută.



Acesta a fost încadrat într-un program pentru poliţiştii în rezervă, a scris The Orlando Sentinel.



Regulamentul spune că poliţiştii trebuie să obţină aprobarea superiorilor pentru a aresta un minor cu vârsta sub 12 ani, iar Turner nu a respectat procedura.



Duminică, poliţiştii au declarat că Turner a fost suspendat imediat după ce a făcut cele două arestări şi va fi investigat.



Turner a lucrat 23 de ani în poliţie şi s-a pensionat în iunie 2018.



Acesta a fost acuzat de abuz împotriva unui minor în 1998, în legătură cu agresiunea asupra propriului său fiu de şapte ani, a scris The Orlando Sentinel.



Bărbatul a fost suspendat pe timpul investigaţiei, dar cazul nu a avut o finalitate. În 2016, Turner a fost sancţionat după ce a electrocutat un bărbat de cinci ori cu un pistol cu electroşocuri Taser, în timpul unei arestări.



Rolon a recunoscut luni că arestarea copiilor a dăunat grav încrederii între comunitatea locală şi poliţişti.



„În numele meu şi al întregului departament de poliţie din Orlando, îmi cer iertare copiilor implicaţi în acest caz, dar şi familiilor lor”, a conchis Rolon.

foto: Pixabay