Personalul de la biserica din Memphis, Tennessee, i-ar fi zis femeii de culoare LaShundra Allen: „Ne pare rău, nu vrem să fim nepoliticoşi, dar câinelui nostru nu îi plac oamenii de culoare”.



Angajaţii s-au referit la câinele Reverendului Jacek Kowal, un ciobănescu german pe nume Ceasar, „destul de rasist”, potrivit acestora.



Kowal a spus, potrivit unilad.co.uk, că animalul a avut „o experienţă nefastă cu o persoană străină, care s-a nimerit să fie de culoare”. Ceasar ar fi trecut prin incidentul respectiv pe vremea când era doar un pui.



„Nu am ştiut ce să zic. S-au purtat ca şi cum eu ar fi trebuit să fiu de acord cu situaţia. Au glumit şi eu am zis: „Nu este corect. Mi-aţi spus că nu mă vreţi în casa voastră sfântă pentru că am pielea închisă la culoare”, a povestit Allen.



Incidentul s-a petrecut când Emily Weaver, o îngrijitoare albă, care a lucrat în trecut pentru biserică, a adus-o pe Allen cu ea la Biserica Catolică a Încarnării din Collierville.



Dioceza Catolică din Memphis a precizat că refuzul faţă de Allen de către biserică nu a fost „motivat rasial”.



Totuşi, Weaver a criticat biserica şi s-a întrebat de ce preotul nu i-a dat ocazia lui Allen să stea în preajma câinelui Ceasar.



Cele două femei de serviciu vor da în judecată biserica, deoarece s-au simţit discriminate.