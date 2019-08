Jeremiah Ehindero, de 41 de ani, preot la Biserica Miracolul lui Iisus, a vizitat recent o reprezentanţă auto, sub pretextul că vrea să cumpere un SUV Toyota Highlander, pentru călătoriile evanghelice, scrie odditycentral.com.



După ce a negociat preţul final de 3.300 de dolari, individul a cerut să facă un test drive, dar nu a mai revenit cu maşina. Proprietarul reprezentanţei auto a chemat poliţia.



FSARS (Federal Special Anti-robbery Squad) l-a reţinut pe preot şi alţi trei complici, în Statul Lagos din Nigeria, unde aceştia vânduseră maşina pentru 1.650 de dolari.



Pentru gestul său, Ehindero a dat vina pe „diavol” şi „donaţiile prea mici” de la biserică.



„Am decis să fur SUV-ul pentru a plăti un împrumut pe care îl luasem de la o bancă din Lagos”, a mărturisit preotul infractor. „Am împrumutat suma de 650.000 dolari nigerieni pentru a renova biserica, crezând că voi recupera banii, dar, după trei luni, am constatat că nu mai pot plăti nimic”.



„Când recuperatorii m-au presat îngrozitor, diavolul mi-a zis să fur o maşină, pe care să o vând şi să achit creditul. Regret ceea ce am făcut”, a recunoscut preotul Ehindero.



Acesta a fost arestat alături de Lateef Oyetunde, cel care a cumpărat SUV-ul furat de la el.



„Dacă aş fi ştiut că preotul a furat maşina, sigur nu aş fi luat-o”, s-a scuzat însă Oyetunde.



Cei patru suspecţi vor fi condamnaţi oficial după încheierea anchetei poliţieneşti.

foto: Pixabay