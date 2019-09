Gazda emisiunii de la Radio 2 vorbea cu Anne din Chichester, Marea Britanie, care era foarte fericită după ce un fluture s-a mutat în casa ei pentru a hiberna, scrie indy100.com.



După o discuţie amicală, Vine i-a mulţumit lui Anne pentru telefon şi a făcut o afirmaţie...neobişnuită.



„Îţi mulţumesc că ne asculţi, ai grijă de fluturaş! La revedere, Anne, TE IUBESC, la revedere... Oh, Doamne, am zis... de ce am zis „Te iubesc”? Este... Scuze... errr a fost o gafă”, s-a poticnit Vine.



Şi cum nu era suficient de jenat, Vine a avut parte de un nou apel, de la un anume Jamie din Huddersfield, care i-a adus aminte de gafă.



„Jeremy, cred că i-ai făcut ziua mai frumoasă acelei doamne...”, a spus bărbatul.



Vine a încercat să „dreagă busuiocul”: „Ok, nu o să-ţi spun că te iubesc la finalul conversaţiei. Eşti un tip care lucrează în construcţii...Ar fi...ilegal”.



Ei bine, din fericire pentru Jeremy Vine, mulţi radioascultători au fost alături de el şi au recunoscut că şi ei, în viaţă, au făcut numeroase gafe asemănătoare.



