Antreprenorul rus - care lucrează ca şi consilier pentru miliardarul Roman Abramovici, a cheltuit deja 100 milioane de dolari în domeniul biotehnologiei, pentru a extinde speranţa de viaţă, scrie thesun.co.uk.



Serghei Young este un investitor multimilionar, care „vrea să schimbe vieţile unui miliard de oameni”.



Pentru a face acest lucru, magnatul investeşte milioane de dolari în tehnologii anti-îmbătrânire, prin Longevity Vision Fund.



El crede că, prin folosirea unor elemente bionice, a imprimării de organe 3D şi a „avatarurilor”, oamenii vor trăi mai mult.



„În prezent, nimeni nu ştie cum este să prinzi mai mult de 122 de ani”, a declarat Young, pentru The Telegraph.



„Cea mai bătrână persoană de pe planetă a fost o franţuzoaică, care a murit în 1997”.



Young investeşte sume mari în mai multe tehnologii, inclusiv robotica, organe pentru transplanturi, create în bioreactoare, în interiorul corpului şi inteligenţa artificială.



O altă companie importantă de pe lista rusului este Freenome, din Silicon Valley, care foloseşte inteligenţa artificială pentru a detecta din timp cancerul.



Young nu este singurul care visează să trăiască mai mult.



Anul trecut, renumitul futurolog Dr. Ian Pearson a declarat că oricine va apuca să trăiască până în 2050 va deveni nemuritor.



Acesta precizează că, peste 50 de ani, vom putea să „angajăm” un android, oriunde în lume, „ca şi cum am închiria o maşină”, pentru a ne încărca conştiinţa în el.



Dar dacă minţile noastre ar fi „urcate” online, am mai avea nevoie de androizi? Am putea trăi fericiţi ca o simulare computerizată, a mai spus Pearson.