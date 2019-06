Celebra moderatoare tv a spus că nu este momentul pentru „a vorbi deschide despre războaiele mele”, dar a ţinut să îi transmită un mesaj colegului Adelin Petrişor, care a criticat-o pe Doina Gradea.



Almăşan: Mă complac în găleata cu lături



"Mi-a provocat un imens sentiment de silă, la adresa propriei persoane. La adresa mea. A laşităţii mele. A tăcerilor mele repetate, împachetate în confortul unei vieţi ( doar în aparenţă) liniştite. (...) Îi găsesc şi acesteia explicaţie, dragă Adelin. Ne iubim, fiecare, atât de mult meseria, trăim pentru ea de atâta vreme, suntem atât de legaţi de “bâtrâna doamnă din Pangratti”, încât tremurăm ca nişte piftii ordinare, înmuiate în groază şi disperare că un cuvânt nelalocul lui sau o reacţie – altminteri corectă – ne-ar putea alunga din locul cu care ne-am identificat.



Încă nu a venit momentul să vorbesc deschis despre războaiele mele, despre absurditatea ultimilor ani, petrecuţi în locul care m-a consacrat. Ultima mea bătălie deschisă ( în fapt, închisă, căci am spălat rufele în familia… care demult nu-mi mai e familie) m-a adus până la cel mai înalt for al instituţiei ; nu am avut însă câştig de cauză, căci si “forul” avea acelaşi “cap” care mă şi adusese într-o situaţie limită. (...)



Sunt un soldat disciplinat ( cred ca e, de fapt, o înlocuire elegantă a noţiunii de “laşitate”) aşa că, iată, tac. Mă complac în găleata cu lături în care am fost aruncată. În general, de cand lucrez aici, nu am scos niciodată la iveală gunoiul de sub preş, chiar dacă el a prins deja o consistenţă alarmantă, fiind mai gros decat preşul însuşi. Şi, culmea, îl îndeasa acolo oameni care nu au decât o legătură, pe cât de vremelnică, pe atât de păguboasă, cu “casa mea”. Cu lumea mea", a scris Marina Almăşan pe site-ul femeide10.ro.



Narcis Şelaru şi Adelin Petrişor au criticat-o dur pe şefa TVR, pentru prezenţa la Jocurile Europene.



"O ruşine uriaşă. Niciun reporter TVR la Minsk, niciun comentator! Totul se face din studio. Suntem însă reprezentaţi la nivel înalt, normal, sunt peste 100 de ore de transmisiuni în direct. Era mare nevoie de aşa ceva. Am auzit că acum îşi caută kimono pentru Tokyo (n.r. JO 2020)", a scris pe Facebook Narciş Şelaru de la TVR.



”Am zis ca e bine să mai afle lumea. Da, reporterii comentează de acasă. Ce să caute ei pe teren, mai ales când terenul e peste hotare? Acolo merg şefii ăia mari după cum vedem în pozele de la minister. Lipseşte martie din post? Nu prea. A fost şi la Eurovision. Cu mine-n Afganistan, Kosovo sau pe la diversele exerciţii militare nu a venit. Asa sunt eu, mai norocos”, a scris şi Adelin Petrişor.