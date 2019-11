Fostul star al trupei East 17 a strigat „Ai dracului idioţi” la angajaţii de la biroul de ajutoare sociale. Mai mult, Brian s-a filmat în timpul altercaţiei cu funcţionarii respectivi.



Vedeta s-a plâns că va rămâne pe stradă, după ce personalul instituţiei i-a refuzat ajutorul pe care îl pretinde. „Este suficient, mi-a ajuns. Am ajuns aici. Idioţii dracului cu atitudinea voastră idioată. Nesimţiţilor”, a răbufnit Brian.



„M-a răscolit această problemă a ajutoarelor. Nu ajung nicăieri, deşi am vândut 22 milioane de discuri şi am plătit o grămadă de taxe. Sunteţi nişte torţionari, torţionari. Cu cine vorbesc? Nu ai avea niciun job dacă nu aş fi eu. Duceţi-vă dracului, la naiba cu voi. Târâtoarelor”, i-a jignit cântăreţul pe cei de la asistenţă socială.



Acesta a declarat că redevenţele pentru melodiile sale s-au terminat demult. „Am pierdut totul. Cred că ultima plată a fost de 80 lire sterline. Sunt tratat precum o curvă”, s-a plâns Brian.

Cântăreţul are probleme psihice şi crede că funcţionarii i-au tăiat ajutorul social, după ce au primit o informaţie falsă. Harvey a devenit celebru în 1991, ca solist în trupa East 17, redenumită E-17.



Formaţia a vândut milioane de discuri şi a avut numeroase hituri în top 10, inclusiv melodia „Stay Another Day” (1994). Harvey a fost dat afară din trupă în 1997, după afirmaţii legate de consumul de droguri. Comentariile au venit cum nu se putea mai prost, în contextul decesului tinerei Leah Betts, în urma unei supradoze.



În 2001, artistul a suferit o rană gravă la cap, după ce a fost atacat într-un club de noapte.



Harvey a apărut în 2004 în emisiunea „Sunt o celebritate”, dar a renunţat după un conflict cu Janet Street-Porter.



În 2005, acesta a fost la un pas de deces, după ce a căzut sub roţile propriului Mercedes.



Harvey a declarat că nu a încercat să se sinucidă, ci pur şi simplu a alunecat şi maşina a venit peste el, după ce i s-a făcut rău de la o mâncare stricată.



În 2015, Harvey a lansat o melodie bizară, cu versuri precum „Cartofi, brânză şi toate cele. Nu vreau să mor”.