Se pare că explicaţia oferită de Jill este că în acest mod femeile vor fi întotdeauna pregătite şi disponibile pentru soţi.

De asemenea, aceasta şi-a împărtăşit şi experienţa personală spunând că face sex cu soţul ei de 3-4 ori pe săptămână.

Bineînţeles, multe femei au fost împotriva declaraţiilor ei comparând scena cu una „direct din filmele anilor 50 despre soţiile supuse”.

Jill, creştină devotată, dă sfaturi legate de căsnicie pe blogul ei. În ultimul articol aceasta încurajează oamenii să facă sex cât mai mult, dar, în acelaşi timp, le sfătuieşte pe femei să fie mereu disponibile pentru soţi, să fie mereu aranjate şi să le acorde toată atenţia posibilă.

Însă comentariile împotriva sfaturilor ei au apărut imediat: „Ştii ce ţine lucrurile în mişcare? Să fii stăpâna propriului corp. Penisul soţului tău nu conduce lumea”.

