Joseph Fergie, a trăit cea mai ciudată zi din viaţa lui, cel puţin până acum. După ce s-a îmbătat în club, a luat un Uber pentru a ajunge acasă şi a adormit în maşină, potrivit The Sun.

Avea de parcurs aproximativ trei kilometri până acasă, dar tânărul a adormit imediat cum s-a urcat în Uber. Şoferul maşinii l-a trezit pe Joseph la ora 08:30 de dimineaţă, să-i spună că a ajuns la destinaţie.

„Când m-am trezit, eram tot beat. Am coborât din maşină şi am văzut nişte oi”, a povestit tânărul.

Când a realizat unde se afla, Joseph le-a trimis poze pe Snapchat prietenilor lui.

So Joseph decides to get black out drunk and end up hours away from Edinburgh 😂 what a boy pic.twitter.com/1qzAF69tGl