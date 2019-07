Momentul emoţionant în care un tată izbucneşte în lacrimi, după ce fiul îl surprinde cu o camionetă nouă, a fost distribuit pe reţelele sociale, transmite mirror.co.uk.



Diantae Thomas, de 25 de ani, din Dothan, Alabama, a economisit luni de zile pentru a cumpăra un Ford F150 pentru tatăl său, după ce maşina acestuia s-a stricat iremediabil.



În clipul video lacrimogen, Thomas îşi duce tatăl legat la ochi, pe numele lui Lester, în vârstă de 56 de ani, în afara casei, pentru a-l surprinde cu darul pe patru roţi.



După ce îşi dă eşarfa jos de la ochi, bărbatul exclamează: „Asta e camioneta mea?”



Bărbatul îşi îmbrăţişează fiul şi îi mulţumeşte pentru cadoul primit.



Lester, care se ocupă cu îngrijirea peluzelor, s-a bazat în ultimii doi ani pe soţia lui, care îl ducea şi îl aducea de la muncă.



Diantae a vrut să-şi ajute familia şi a cumpărat camioneta Ford fără să le spună o vorbă.



Diantae, caer este fotbalist în Indoor Football League, a declarat: „M-am simţit ca un bărbat adevărat. Asta am vrut să fac mereu - să-mi ajut părinţii. A fost cel mai emoţionant moment din viaţa mea - am simţit atât de multă uşurare şi bucurie. Sper ca şi alţii să-mi urmeze exemplul. Tata este foarte muncitor. E greu să vezi cum plânge un bărbat, dar am fost atât de fericit că plânge de bucurie”.