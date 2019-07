Lewis a luptat împotriva problemelor renale de la vârsta de 11 ani şi la 17 ani a fost diagnosticat cu nefropatie cu imunoglobuline A (Ig A), o formă de boală de rinichi care apare atunci când lg A se acumulează în organ, provocând inflamaţie, transmite Daily Mail. Ig A este produsă de sistemul imunitar pentru a lupta împotriva agenţilor patogeni, cum ar fi bacteriile. Afecţiunea este cunoscută şi sub numele de boala lui Berger.



Băiatul s-a confruntat cu boala timp de aproape un deceniu, până când funcţia renală s-a prăbuşit brusc anul trecut. Refuzând să-şi îngroape fiul, tatăl a aranjat să fie donator.



Lewis a descoperit sacrificiul tatălui său la o lună după întamplare. Vorbind despre operaţie, Lewis a zis: „Când tata mi-a spus că mi-a donat rinichiul, am fost absolut copleşit. E ca şi cum am renăscut. Niciodată nu am crezut că o sa ştiu cum e să fii sănătos.”



Foarte recunoscător pentru ceea ce a făcut tatăl său, Lewis a mai spus că atunci când o să aibă copii, o să facă tot ce poate pentru ei, la fel cum a făcut tatăl lui. „Lewis a insitat că nu o să accepte niciodată o donaţie de la un donator viu, aşa că am făcut totul pe la spatele lui”, a declarat Scott Morlen.

Foto: Facebook/Scott Morlen



Autor: Patricia Elena Pitulan