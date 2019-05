u/Pause96 are o poveste deosebită: „Sunt tatăl unei fete de 25 de ani, pe care o iubesc foarte mult. Am reuşit să am o relaţie bună cu ea şi mă bucur de timpul petrecut în compania ei, dar aceasta are un secret de care mulţi ar fugi - este diagnosticată medical drept SOCIOPATĂ”.



Bărbatul descrie cum fiica lui s-a comportat ciudat, încă de la o vârstă fragedă, fapt ce l-a motivat să caute ajutor specializat. La şcoală, aceasta a fost implicată în scandaluri legate de minciuni, violenţe şi alte comportamente deviante. După o terapie de durată, comportamentul ei s-a ameliorat, pe măsură ce a crescut. La 18 ani, aceasta a fost diagnosticată în mod oficial.



„Se supune legii, are un job decent şi este educată, are mulţi prieteni şi admiratori. Mai ales bărbaţi. Este foarte carismatică şi doreşte să menţină interesul bărbaţilor”, relatează omul.



El spune că fiica sa are un iubit, pe care îl place. Dar există o problemă: „Nu cred că-l iubeşte. Am avut unele discuţii foarte deschise despre starea ei psihică, deoarece nu simte iubire sau empatie pentru nimeni, nici pentru familie. Mi-a mărturisit că, la înmormântarea celei mai bune prietene a ei, s-a prefăcut că este tristă. Se bucură de compania iubitului ei, este atrasă sexual de el, dar nu cred că simte iubire”.



Tatăl îngrijorat spune că băiatul nu ştie de diagnosticul fiicei sale, care a preferat să ascundă adevărul, pentru a nu-l pierde. „I-am zis clar că trebuie să-i spună adevărul, înainte de căsătorie. Are dreptul să ştie, dar ea a spus că nu îndrăzneşte să-i spună.



Eu i-aş spune - îmi place omul, îl respect - m-aş simţi oribil să-i ascund adevărul, mai ales dacă păşeşte într-o căsătorie fără să ştie aşa ceva. Nu încerc să sabotez viitorul fiicei mele”.



„Sunt oare personajul negativ în povestea asta?”, se întreabă bărbatul.



Mulţi i-au luat apărarea tatălui, considerând că trebuie să-i spună adevărul partenerului de viaţă al fiicei sale, scrie independent.co.uk.