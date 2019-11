Luca a adoptat copilul, când micuţa avea 13 zile. Când a luat-o în braţe a simţit că ea este copilul pe care trebuie să îl adopte.

Bărbatul a fost volunatar în asociaţii care se ocupau de ajutorarea peroanelor cu nevoi speciale de când avea vârsta de 14 ani.

Alba a fost dată spre adopţie de mama ei, care nu a fost dispusă să-i acorde mai multă atenţie unui copil cu nevoi speciale.

20 de familii au fost puse în situaţia de a o adopta pe Alba, dar niciuna nu a dorit să aibă grijă de un copil cu asfel de probleme de sănătate.

„Când am luat-o pentru prima dată în braţe, am simţit o bucurie incomensurabilă. Am simţit că este fetiţa mea”, a declarat bărbatul care i-a dat o şansă la o viaţă mai bună micuţei Alba.

Luca îşi dorea să devină părinte, dar s-a confruntat cu sistemul de adopţie italian, care nu permitea cu uşurinţă c aun bărbat singur şi homosexual să adopte un copil.

Situaţia s-a schimbat când a venit vorba despr eun copil cu nevoi speciale. Luca a putut să o adopte şi îşi împărtăşeşte pe reţelele sociale experienţele cu micuţa lui. Este atent la nevoile ei, o îngrijeţte, şi, cel mai important: o ibeşte din tot sufletul.

„A fost pentru prima dată când am ţinut un nou-născut în braţe. Înainte de acel moment, am fost sperait. Dar, când am ţinut-o pe Alba, am ştiut că sunt pregătit să fiu tată. De când eram adolescent am avut grijă de persoanele cu nevoi speciale, aşa că ştiu cum trebuie să am grijă de Alba”, a povestit Luca.