Elvis a avut peste 100 de maşini, o parte dintre acestea găsindu-se la Muzeul Automobilelor din Graceland, în Memphis. Numărul mare de automobile deţinute de muzician face să nu fie un lucru ieşit din comun că din când în când mai apare câte un vehicul din garajul său pe listele caselor de licitaţii. Dar starea în care a ajuns limuzina sa Lincoln Continental a atras atenţia din primul moment în care a fost anunţată vânzarea sa într-o licitaţie care este programată joi şi vineri.

Maşina, dăruită cântăreţului în 1967, a avut aura unei „trăsuri regale” în familia Presley dar acum rugina şi praful au transformat-o într-o rablă. Modelul Lincoln Continental a fost senzaţia anului 1959, imediat după ce Elvis a ajuns celebru. Managerul artistului, Tom Parker i-a oferit lui Elvis maşina ca dar de nuntă pentru căsătoria acestuia cu Priscilla Beaulieu, în 1967.

#Elvis fan? This is the car for you: https://t.co/DEkvl9Nfqj