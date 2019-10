„Mi-a plăcut să-mi văd iubita cu un alt bărbat, dar ea vrea mai mult şi sunt speriat”, şi-a început povestea bărbatul.

„Am 26 de ani şi prietena mea are 25. Suntem împreună de doi ani şi avem o relaţie minunată. Femeia aceasta ste extrem de frumoasă. Merge la sală de trei ori pe săptămână şi are un corp de invidiat.

Am avut un threesome cu iubita mea şi un prieten bun. Am fost la o petrecere împreună şi am băut foarte mult. Colegul meu a stat cu mine şi iubita mea şi a venit la noi acasă apoi.

Amicul meu are 27 de ani şi nu are o iubită în acest moment şi a vorbit cu noi despre lipsa relaţiilor sexuale. Am crezut că iubita mea glumea, când i-a propus să face sex în trei.

Fără să realizez prea bine ce se întâmplă, m-am trezit alături de iubita şi amicul meu în timp ce ne dezbrăcam. Am făcut sex în trei. Eu şi amicul meu nu ne-am atins, dar îmi plăcea să-l aud gemând, pentru că îmi dădeam seama că iubita mea îl făcea să se simtă senzaţional.

A doua zi, ne-am comportat toţi trei normal. Mă gândeam că a fost pentru prima şi ultima oară când iubita mea vrea să facem sata. Am fost şocat când mi-a spus că i-a plăcut mult şi că vrea să încerce şi cu trei bărbaţi: cu mine, şi cu doi prieteni de-ai mei. Nu ştiu ce să cred despre asta. Oare iubita mea nu este satisfăcută de prestaţia mea în pat? Sunt terifiat”, a mărturisit bărbatul, potrivit The Sun