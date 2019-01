Oasis of the Seas, unul dintre cele mai mari vase de croazieră din lume, a făcut cale întoarsă, după ce sute de persoane s-au îmbolnăvit gastroenterită. Vasul va ajunge în Florida sâmbătă, 12 ianuarie, cu o zi mai devreme decât era prevăzut. Epidemia de gastroenterită, care s-a răspândit la bord, a îmbolnăvit 475 de persoane dintre cele circa 9.000 aflate la bord, informează NBC News.

Virusul este foarte contagios şi există suspiciunea că încă se poate răspândi, aşa încât croaziera a fost întreruptă.

„Credem că e mai bine ca invitaţii noştri să se întoarcă la domiciliu mai devreme decât să-şi facă griji pentru sănătatea lor”, justifică decizia, într-un comunicat, purtătorul de cuvânt al navei de croazieră. Pachebotul va trece prin proceduri de curăţenie şi dezinfecţie, iar pasagerii vor primi toţi banii înapoi pentru cursă.

Cleaning and disinfecting continues on Oasis of the Seas. 475 passengers affected by Norovirus, 100 guest confined to roomed. Due to Port 7:00am tomorrow Port Canaveral, Florida pic.twitter.com/ZUcayNLKTM