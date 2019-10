„După ce a adus iarna la Bucureşti la sfârşit de mai, interpretul lui The Night King, cel mai temut antagonist din seria Game of Thrones, vine şi la Cluj Napoca în acest weekend (18-20 octombrie) la mult aşteptatul eveniment Transylvania Comic Con ce va avea loc la Sala Polivalentă”, anunţă organizatorii.

Actorul Vladimir Furdik l-a portretizat pe cel care anunţa o domnie a îngheţului veşnic începând cu sezonul al şaselea, ţinând cu sufletul la gură milioane de fani din întreaga lume în privinţa deznodământului. Cel de-al treilea episod al ultimului sezon în care aflăm soarta finală a Regelui Nopţii a fost cel mai întunecat din punct de vedere cinematografic, a avut parte de o bătălie de proporţii epice şi de răsturnări de situaţie care au generat dezbateri aprinse între fani.

Înainte de a deveni cunoscut graţie rolului din „Game of Thrones”, actorul de origine slovacă s-a remarcat datorită cascadoriilor realizate pentru filme cu încasări uriaşe precum „The Huntsman: Winter's War” (2016), „Exodus: Gods and Kings” (2014), „Thor: The Dark World” (2013), „Skyfall” (2012) şi multe altele. Primul său contact cu lumea filmului a avut loc în 1990 în pelicula „Cei trei muschetari”, avându-i în rolurile principale pe Charlie Sheen şi Kiefer Sutherland. Cariera sa cuprinde şi roluri secundare în „Prometheus” sau „Sherlock Holmes: A Game of Shadows”.

Mai mult decât atât, Furdik a fost dublura lui Channing Tatum în „The Eagle”, a lui Nicholas Cage în „The Season of the Witch” sau a lui Tom Hiddleston în „War Horse”.

Vladimir Furdik îl înlocuieşte pe Roger Ashton-Griffith (Mace Tyrell din „Game of Thrones”) care a fost nevoit să anuleze prezenţa la eveniment din cauza reprogramării unor filmări pentru care era angajat.

Lista completă a actorilor prezenţi la Transylvania Comic Con îi mai cuprinde pe Alexander Ludwig (Bjorn, personaj principal în serialul fenomen „Vikings”), Manu Bennet (Deathstroke din „Arrow”, Crixus din „Spartacus”, Azog din „The Hobbit”), David Nykl (Radek Zelenka din „Stargate Atlantis” sau Anatoli Knyazev - KGBeast din „Arrow”), Rick Cosnett (Wes Maxfield din „The Vampire Diaries” şi Eddie Thawne din „The Flash”) şi Kevin McNally (Master Gibbs, mâna dreaptă a căpitanului Jack Sparrow din „Pirates of the Caribbean”).

Încă de la prima ediţie, Transylvania Comic Con îşi propune să devină un reper al evenimentelor de acest gen în regiune, alături de East European Comic Con, cel mai amplu eveniment în acest moment din centrul şi estul Europei.

În weekend-ul 18-20 octombrie, vizitatorii vor putea lua parte la un panel special dedicat celui de-al treilea sezon al serialului HBO, Umbre, la care vor participa actriţele Maria Obretin (Gina), Andreea Vasile (Nico) şi Mădălina Craiu (Magda).

De asemenea, cele mai importante nume din industria de gaming (Omen by HP, Legion by Lenovo, Asus - Republic of Gamers, PC Garage şi multi alţii) vor lua parte la Transylvania Comic Con şi le vor oferi pasionaţilor şansa de a testa cele mai noi jocuri sau de a lua parte la competiţii cu premii însemnate, folosind echipamente de ultimă generaţie.

Dintre atracţiile principale nu vor lipsi o zonă de street food cu mâncăruri delicioase, concursuri de cosplay, artişti de bandă desenată, demonstraţii de VR, precum şi un târg generos unde vizitatorii pot interacţiona cu expozanţii şi pot alege din miile de produse inedite, inspirate din producţiile sci-fi preferate.

De-a lungul timpului, East European Comic Con le-a oferit şansa fanilor de a întâlni personalităţi precum Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Mark Shepard (Supernatural), Daniel Gillies (The Originals), Robert Knepper (Prison Break), Charles Dance (Game of Thrones, The Imitation Game), Sylvester McCoy (Dr.Who, The Hobbit), precum şi mulţi alţi actori de seamă din producţii de top ca Game of Thrones, Spartacus, Supernatural, Doctor Who, Fringe, Harry Potter, The Vampire Diaries, Lord of the Rings, Sherlock sau Vikings.

Biletele pentru Transylvania Comic Con se pot achiziţiona de pe www.comic-con.ro, precum şi din Magazinele Cărtureşti (via Myticket / Entertix). Evenimentul are loc între 18 şi 20 octombrie.