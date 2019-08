Valentina Sampaio, modelul care nu face un secret din statutul său transgender, a publicat pe contul său de instagram o imagine din timpul şedinţei foto de la "VS Pink". „Instantaneu din spatele scenei @vspink”, a notat Sampaio lângă fotografia care o arată îmbrăcată într-un halat. Modelul brazilian ar marca astfel o premieră pentru Victoria's Secret companie care a întâmpinat critici în ultimii ani pentru că, în ciuda deschiderii arătate pentru colaborarea cu manechine din toată lumea, indiferent de rasă ori etnie, nu a angajat modele transgender.

Colegele Valentinei Sampaio au reacţionat confirmând ştirea neoficială. Lias Ribeiro, ea însăţi model Victoria's Secret, a anunţat că e ”atât de fericită” pentru ”Primul model transgender fotografiat pentru Vs”.

La rândul său, Laverne Cox, vedeta din ”Orange Is the New Black”, cunoscută ca susţinătoare LGBTQ a comentat la postarea lui Sampaio ”În sfârşit!”.

Compania nu a făcut un anunţ oficial în legătură cu Sampaio. După declaraţiile trans-fobe făcute de un oficial din cadrul companiei în 2018, Victoria's Secret a avut o cădere a acţiunilor de 40%, iar în 2019 a anunţat că închide nu mai puţin de 53 de magazine în Statele Unite.

Foto: Hepta