O canadiancă care a răspuns greşit la o întrebarea în cadrul unei emisiuni televizate foarte populare a câştigat 10.000$ din partea unei comanii de fast-food, relatează CNN.

Tânăra a fost întrebată a fost întrebată de către gazda emisiunii care este mâncarea preferată a lui a personajului de desene animate Popeye Marinarul.

Răspunsul corect la aceasta întrebare simplă ar fi trebuit să-i aducă canadiencei 10.000$, însă din păcate tânăra a răspuns greşit, spre stupoarea publicului.

Canadianca a reacţionat entuziasmată şi foartă sigură afirmând că răspunsul corect este puiul.

Se pare că tânăra a confundat personajul animat Popeye cu lanţul de fast-Food Popeye's Chicken (Puiul lui Popeye).

Canadianca a pierdut premiul de 10.000$ pe care l-ar fi câştigat la concursul televizat, însă compania lanţului de fast-food a hotărât să o răsplătească pe tânără pentru reclama involuntară.

Compania de fast-food au anunţat-o pe tânără printr-o postare pe o reţea de socializare că a câştigat mâncare în valoare de 10.000$.

.@sublimevey! Our survey says you got that right. DM us to claim your $10,000 worth of Popeyes. #LoveThatChickenFromPopeyes https://t.co/OeCQYsG875 pic.twitter.com/LlfyaY83n7