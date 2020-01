Când sportivii erau pe stradă, un câine a traversat, dezechilibrându-i pe ciclişti, care au căzut rând pe rând. Potrivit https://noticiclismo.com/, niciun sportiv nu a fost accidentat. Aceştia au putut să revină pe circuit şi să încheie competiţia.

Tot în timpul cursei Vuelta San Juan, dar în prima etapă, a avut loc o fază în care cicliştii au fost încurcaţi. Atunci a fost vorba despre un spectator care a provocat căderea în masă a mai multor favoriţi, la doar 3,5 kilometri până la linia de finish.

La finalul etapei, arbitrii cursei au decis să le dea sportivilor implicaţi în incident acelaşi timp obţinut de câştigătorul cursei.

Who let the dog out? 🐕🔊



En hund var impliceret i et styrt under gårsdagens etape i Vuelta a San Juan, men den er heldigvis i god behold 🤞 pic.twitter.com/Qtsg4TLQO9