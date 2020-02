Imagine rară din albumul familiei: Viorica Dăncilă, la 29 de ani, alături de cei dragi.



Viorica Dăncilă a declarat în repetate rânduri că viaţa ei s-a schimbat după ce l-a adoptat pe fiul ei, Victor.





„Ni s-a schimbat viaţa. Am avut un ţel. Când era greu, trebuia să depăşim, pentru că era Victor. El a devenit răsfăţatul familiei. Victor e născut pe 1 ianuarie 1990 şi erau condiţiile puţin mai grele. Stăteam în Videle, aveam un apartament cu două camere atunci", a spus Viorica Dăncilă, potrivit a1.ro.

Dăncilă, încă ACTIVĂ în viaţa politică: Fostul premier susţine că banii pentru alegerea primarilor în două tururi pot fi folosiţi la majorarea pensiei minime



Viorica Dăncilă a declarat, duminică seară, că PNL preferă să facă alegeri în două tururi, în loc să majoreze pensia minimă. Fostul premier a precizat că pentru a organiza un tur de scrutin se cheltuie 250 de milioane de lei, iar o majorare a pensiei minime cu 10% înseamnă 280 de milioane de lei.



„Pensia minimă nu vrem să o mărim, dar vrem două tururi de alegeri. Pentru un tur de scrutin se cheltuie aproximativ 250 de milioane de lei. Ca să mărim pensia minimă cu 10% ne trebuie 280 milioane de lei. Ce e mai important, să mărim pensia minimă sau să avem alegeri în două tururi? Sunt multe lucruri care cred eu că nemulţumesc oamenii şi care creează neîncredere pentru ziua de mâine şi pentru viitor”, a spus Viorica Dăncilă, la Antena 3.



Fostul premier este nemulţumit şi de activitatea Guvernului Orban în domeniul agriculturii.



„Obligaţia unui guvern este să găsească pârghiile necesare pentru a avea stabilitate economică şi resursele pentru a pune în aplicare anumite programe atât de importante. Am văzut că pentru agricultură nu există fonduri. Au închis casa unirea, programul tomate şi usturoi. Am văzut că pentru irigaţii s-a diminuat suma, am văzut că pentru pensii nu avem bani, pentru salarii nu avem bani. Vorbeau de infrastructură. Nu vedem nimic legat de infratructură. Toate aceste lucruri ne arată că nu există coerenţă”, a subliniat Dăncilă.



Premierul Ludovic Orban a depus la Parlamentul solicitarea prin care îşi asumă răspunderea pe proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi.

Sursă foto: Captură