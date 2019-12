Trupa 5GANG a lansat piesa Hocus Pocus, ca reacţie la criticile aduse de gazetarul CTP legate de faptul că Selly a fost protagonistul unui accident rutier, la scurt timp după ce şi-a cumpărat o maşină în valoare de 70.000 de euro.

Melodia începe chiar cu o secvenţă a declaraţiei lui CTP. Apoi Selly reacţionează, cu ironie: „Hocus pocus, apar banii. Cinci stele, ca sultanii. Bag un story, easy money. Sunt «preafericit» ca Dani“. De asemenea, vloggerul prezină în melodie şi câteva titluri de ziare care îl descriu: „Da’ mă găseşti pe coperta Capital, bro. Vorbesc în Forbes numere, am numerar yo. „Haterii, zât, lasă-i sa plece. Nu au decât să mă judece. Nu îi ascult, fiecare alege. Ce le dau eu se subînţelege“, „Ăştia dau cu hate, încasez cec după cec“, sunt câteva dintre versurile melodiei.





Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe celebrul vlogger pentru extravaganţă:

„Persoanele astea care umblă cu geci de 1.500 de euro şi cu maşini de 70.000 de euro, cum l-am văzut pe băiatul acesta, vloggerul, Selly sau Selby, era reprezentantul noii generaţii, care vine cu forţă, cu entuziasm, să lichideze vechile structuri îmbrătrânite, dinozaurii... Frumos, revoluţionar!... Şi-acum văz că prima lui grijă este să-şi ia la... cât are, nu ştiu, 16-17-18 ani, cred că n-are 20 de ani, îşi ia maşină de 70.000 de euro, pe care, de altfel, a şi ciocnit-o (...).Eu sunt de modă veche. Când dai 70.000 de euro pe o maşină înseamnă că ai nişte probleme interioare nu simple. Sunt convins, are bani mulţi. Problema nu este câţi bani ai, problema este decenţa consumului şi a achiziţiilor. Asta este problema. Problema e ce faci cu banii ăia, indiferent câţi ai avea, mulţi, puţini”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Totuşi, Selly a explicat de nenumărate ori în vlogg-urile sale că a muncit foarte mult de-a lungul anilor pentru faima şi banii de care se bucură în prezent.

„Eu n-am vrut să vorbesc despre subiectul acesta. Şi nici măcar nu am vrut să se afle. Dar din moment ce a ajuns peste tot în presă, haideţi mai bine să vă povestesc eu exact cum s-a întâmplat. Am făcut un accident din vina mea în sensul giratoriu de la Aviatorilor. Eu eram pe banda depărtată de sensul circular şi voiam să fac stânga. M-am încadrat prost, în timp ce tipul care a intrat în mine era aproape de sens şi în loc să facă stânga, el voia să meargă înainte. Deci, cumva, amândoi eram încadraţi prost. Acum cel mai important lucru din toată situaţia asta este că eu sunt bine, omul ăla este bine. Voiam în primul rând să ştiti toată treaba asta pentru că am văzut peste tot vorbindu-se de valoarea maşinii, că mi-am luat eu maşină scumpă şi că am stricat-o. Nimeni nu s-a gândit la faptul ca se putea intampla ceva mult mai rău. Toată lumea se gândea numai la lucrurile astea materiale. Maşina asta, toate astea sunt nişte fiare. Ele se schimbă, se repară, se îndreaptă, mă costă în jur de 5.000 de euro reparaţia“, a spus Selly, pe Instagram.