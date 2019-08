Experţii Chernobyl Spirit Company (CSC) produc votca folosind grâne şi apă din apropierea Prypiatului, oraşul-fantomă situat în nordul Kievului. Savanţii cred că băutura „miraculoasă” este prima de acest fel din lume, produsă dintr-o cultură situată lângă o centrală nucleară dezafectată.



„Am folosit boabe de secară pentru a face băutura spirtoasă. Nu este mai radioactivă decât altă votcă. Oricare chimist vă va spune că, atunci când distilezi ceva, impurităţile rămân în compost. Am luat grânele uşor contaminate şi apă din zona Cernobîlului, apoi am distilat”, a explicat un savant britanic.



Un test făcut într-un laborator de radio-analiză din cadrul Universităţii din Southampton a relevat că nivelul de radiaţii este sub limită.



Savantul şi echipa sa vor să producă în 2018 circa 500 de sticle cu votcă „radioactivă” şi banii vor ajunge la oamenii afectaţi de dezastrul nuclear din aprilie 1986.



„Problema pentru cei care locuiesc acolo este că nu au o alimentaţie corectă, servicii medicale bune, joburi şi investiţii”, a declarat savantul.



Dr. Ghenadi Laptev, om de ştiinţă la UHI (Ukrainian Hydrometeorological Institute) din Kiev, a declarat că boabele de secară şi alcoolul demonstrează cum pot fi folosite terenurile contaminate în scopul producerii anumitor bunuri.



„Nu trebuie să abandonăm pământul. Îl putem folosi foarte bine să producem ceva, cu radioactivitate zero”.



Votca „Atomik” a fost conceput să aibă un gust mai apropiat de alcoolul de cereale decât de o votcă obişnuită, scrie dailystar.co.uk.



„Poţi simţi gustul de secară, un mix de arome”, a declarat Sam Army, specialist în coctailuri, care lucrează la Bar Swift, din Soho.