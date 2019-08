Premiera vedetă a finalului de săptămână este animaţia ”The Angry Birds Movie 2/ Angry Birds: Filmul 2”. Este a doua peliculă bazată pe jocurile video de succes, după ce, în 2016, primul film inspirat de personajele animate a adunat peste 352 de milioane de dolari devenind al treilea succes inspirat de jocuri în cinematografe, după ”Warcraft” şi ”Detective Pikachu”. de data aceasta poveste e regizată de regizorul debutant Thurop Van Orman. Leonard (sau King Mudbeard), conducătorul porcuşorilor verzi vrea să se răzbune pe păsările nezburătoare după ce şi-a văzut devastat ţinutul de înaripatele care îşi căutau ouăle. Doar că rivalii se trezesc ameninţaţi deopotrivă şi trebuie să îşi pună pofta de răzbunare în cui.

În română, jocul se joacă aşa:

A doua premieră o să fie mai greu de găsit în cinematografe. Dar e o poveste muzicală cu propriile ei vedetele. ”Bring The Soul: The Movie”, e a treia poveste a trupei BTS care ajunge în cinematografe. Coreenii J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-Joon Kim, Seok-jin Kim, Tae-Hyung Kim, Ji-min Park şi Suga sunt eroii filmărilor din turneul mondial Love Yourself. Practic, este al treilea film pe care trupa vedetă din K-pop îl lansează în ultimul an, pentru că ”Burn the Stage” a ieşit în noiembrie 2018, iar ” Love Yourself” a ajuns pe ecrane în luna ianuarie.

Iar aventura cântăreţilor K-pop continuă după cum se vede: