Actorul Brad Pitt este protagonistul aşteptatei pelicule "Ad Astra". Filmul regizat de James Gray îi va mai avea în distribuţie pe Liv Tyler şi pe Tommy Lee Jones. Pelicula relatează povestea inginerului spaţial Roy McBride, interpretat de Brad Pitt, care porneşte într-o expediţie la marginile sistemului solar, pentru a-şi găsi tatăl. Clifford McBride, interpretat de Tommy Lee Jones, a dispărut într-o misiune pentru descoperirea vieţii extraterestre lângă Neptun, desluşind un mister ce ameninţă viaţa planetei noastre. Pe parcursul călătoriei, lui Roy McBride îi sunt dezvăluite informaţii secrete, ce pun într-o nouă lumină existenţa oamenilor şi locul nostru în Univers.

O incursiune în călătoria inginerului spaţial poate fi făcută aici:

Filmul românesc "Arest", în regia lui Andrei Cohn, reiterează atmosfera dramatică din România anilor 1980. Pelicula debutează cu povestea arhitectul Dinu Neagu, aflat împreună cu soţia şi cu cei doi copii, un băieţel şi o fetiţă, pe o plajă de nudişti din apropierea unei zone industriale. Dintr-o maşină coboară doi membri ai Securităţii, care îl transportă la Bucureşti pentru a da o declaraţie despre care nu-i oferă prea multe detalii. Filmul continuă în arestul miliţiei, unde arhitectul Neagu este închis în aceeaşi cameră cu Vali, deţinut de drept comun, folosit ca torţionar de Departamentul Securităţii Statului în schimbul unor favoruri. Lucrurile capătă o întorsătură din ce în ce mai absurdă de la o zi la alta. Din distribuţia peliculei fac parte Alexandru Papadopol şi Iulian Postelnicu.

O privire de ansamblu asupra dramei arhitectului:

Pelicula franceză "L'homme fidèle/ Un om fidel", în regia lui Louis Garrel, relatează povestea de dragoste dintre doi tineri, pusă la încercare atunci când el este părăsit pentru cel mai bun prieten al lui. Ulterior, din cauza unor circumstanţe tragice, tânăra revine la fostul iubit. Din distribuţia filmului fac parte Laetitia Casta şi Lily-Rose Melody Depp.

Povestea cuplului, pe scurt:

Animaţia "Princess in Wonderland/ Prinţesa din Ţara Minunilor", regizată de Marina Nefedova, prezintă povestea unei tinere principese ce găseşte o carte fermecată. Cartea o va transpune într-o lume a minunilor, în care prieteni îi sunt un dragon magic şi creaturi fantastice. Prinţesa va trece peste o sumedenie de obstacole pentru a-şi găsi mama şi pentru a readuce pacea în regat.

Lupta prinţesei începe aici:

"Rambo: Last Blood/ Rambo: Ultima luptă", regizat de Adrian Grunberg, cu Sylvester Stallone, Paz Vega, Óscar Jaenada şi Yvette Monreal în distribuţie, readuce un personaj legendar pe marile ecrane. De data aceasta, protagonistul declară război unui cartel de droguri mexican, ce răpeşte fiica unui prieten. Personajul John Rambo a fost creat de canadianul David Morrell, un adevărat maestru al romanelor de acţiune şi de conspiraţie. "Rambo/ First Blood", lansat în 1982 şi urmat, în 1985, de "Rambo II/ Rambo: First Blood Part II" au deschis o franciză în care Stallone portretizează eroul american de război. Primul film a fost definitoriu postmodernismului în cinema.

Confruntarea cartelului de droguri cu legendarul erou începe aici:

Foto: Hepta