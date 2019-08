Catalogat de cunoscuta publicaţie franceză Le Figaro drept „un film optimist al cărui umor este perfect adaptat unui public familial", „Secretul lui Raoul Taburin/ Raoul Taburin", de Pierre Godeau, rulează de vineri în cinematografele româneşti. Raoul Taburin este un specialist în repararea bicicletelor şi un adevărat expert în domeniu. Folosindu-şi auzul, el poate depista orice defecţiune a unei biciclete. Dar Raoul ascunde un secret care îl bântuie: în ciuda experienţei sale în mecanica bicicletelor, Raoul nu-şi poate ţine echilibrul pe două roţi. Filmul este o adaptare după benzile desenate realizate de Jean-Jacques Sempé.

Genul horror este reprezentat de "Poveşti de groază de spus pe întuneric/ Scary Stories to Tell in the Dark", un lungmetraj semnat de André Øvredal. Într-un mic orăşel, fiica unei familii înstărite a dispărut misterios cu mulţi ani în urmă. Casa familiei este acum o ruină, iar legendele care circulă în oraş despre monştrii care ar bântui proprietatea îi fascinează pe adolescenţii locului, care decid să rişte şi să vadă cu ochii lor dacă aceştia sunt reali sau doar o invenţie. În casă dau peste o carte ce a aparţinut fetei dispărute, un fel de jurnal cu monştri care acum încep să prindă viaţă şi să terorizeze fiecare adolescent din grup. Cu cât frica e mai mare, cu atât monştrii de care se tem devin mai reali, potrivit cinemagia.ro.

Thrillerul "Bucătăria Iadului/ The Kitchen", de Andrea Berloff, cu Tiffany Haddish, Domhnall Gleeson, Melissa McCarthy şi Elisabeth Moss, este povestea a trei femei curajoase, soţii de mafioţi arestaţi de FBI, care, în anul 1978, luptă să îşi menţină poziţia privilegiată în faimosul cartier american Hell’s Kitchen. Rămase fără protecţie şi venituri stabile, doamnele decid să preia chestiunile mafiei irlandeze în propriile mâini - reuşind să găsească aliaţi atât în gestionarea problemelor din cartier, cât şi în eliminarea concurenţei.

Amatorii de documentare pot viziona pelicula "Young Picasso", de Phil Grabsky. Pablo Picasso este unul dintre cei mai mari artişti ai tuturor timpurilor - iar, până la moartea sa, în 1973, a fost şi unul dintre cei mai prolifici artişti. Dar de unde a pornit totul? Cum s-a format Picasso? Întrucâtva trecută cu vederea este perioada tinereţii lui Picasso, modul în care a fost crescut şi ce a învăţat, formarea lui, care a dus la extraordinarele reuşite.Trei oraşe joacă un rol cheie: Malaga, Barcelona şi Paris. În strânsă colaborare cu cele trei muzee Picasso din Malaga, Barcelona şi Paris, filmul explică cum a ajuns Picasso atât de sus.